Новости Происшествия

Все видео этой рубрики
16 марта 201810:37

В Обнинске во время соревнований умер пловец
Читайте нас в Telegram

Трагедия случилась в бассейне города Обнинска, где проходили соревнования п плаванию. После заплыва на 50 метров брассом скоропостижно скончался 17-летний спортсмен Михаил Муходинов.

Михаил плохо почувствовал себя сразу после финиша. Это заметили другие участники соревнований. Юноше помогли покинуть бассейн и отвели в медицинский кабинет, где ему были оказаны реанимационные мероприятия. Но спасти пловца не удалось. Следственные органы возбудили уголовное дело по статье 109 УК РФ  причинение смерти по неосторожности.

Ситуацию прокомментировал известный пловец, член сборной России Сергей Фесиков, тренировавший Михаила Муходинова. "Люди, которые только начинают жизнь, спортивную карьеру и свой долгий-долгий жизненный путь, в один момент уходят. Я был рад тому, что знаком с тобой, что тренировался вместе с тобой, что тренировал тебя! Ты был мужиком, бойцом, с характером и всегда улыбающимся парнем! Я запомню тебя навсегда именно таким! Мы всегда тебя будем помнить, и ты теперь навсегда в наших сердцах, брат! Упокой Господи твою душу!" — написал Фесиков на своей странице в социальной сети.

Сейчас

10:37

Савченко попала в черный список "Миротворца"

10:21

Посол РФ в Лондоне: дело Скрипаля - шахматная партия

09:44

Путин впервые наградил россиян "За наставничество"

08:58

Мадрид охватили дебоши из-за смерти сенегальца

05:44

The Telegraph: яд для Скрипаля привезла его дочь в чемодане

02:09

В Ираке разбился американский военный вертолет

00:27

Владимир Путин призвал россиян принять участие в выборах

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Экономика

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

Посол РФ в Лондоне: дело Скрипаля - шахматная партия

Посол РФ в Лондоне: дело Скрипаля - шахматная партия

28 минут назад
Савченко попала в черный список "Миротворца"

Савченко попала в черный список "Миротворца"

29 минут назад
Момент обрушения массивного моста в Майами попал на видео

Момент обрушения массивного моста в Майами попал на видео

29 минут назад
Владимир Путин призвал россиян принять участие в выборах

Владимир Путин призвал россиян принять участие в выборах

10 часов назад
Биатлонистка Анна Миленина стала семикратной паралимпийской чемпионкой

Биатлонистка Анна Миленина стала семикратной паралимпийской чемпионкой

3 часа назад
Александр Кокорин порвал крестообразную связку и пропустит чемпионат мира

Александр Кокорин порвал крестообразную связку и пропустит чемпионат мира

1 час назад
Загадочные криптомиллиардеры захватили Пуэрто-Рико

Загадочные криптомиллиардеры захватили Пуэрто-Рико

2 часа назад
Нужна помощь: Сашу Хонина спасет срочная операция на позвоночнике

Нужна помощь: Сашу Хонина спасет срочная операция на позвоночнике

12.03.2018 09:25
"Путин"-2: откровенный разговор о сокровенном

"Путин"-2: откровенный разговор о сокровенном

18 часов назад
Casio снова производит легендарный музыкальный калькулятор

Casio снова производит легендарный музыкальный калькулятор

1 час назад
23 мультфильма, озвученных Олегом Табаковым

23 мультфильма, озвученных Олегом Табаковым

1 час назад
Елизавета II разрешила принцу Гарри жениться на Меган Маркл

Елизавета II разрешила принцу Гарри жениться на Меган Маркл

1 час назад
Любовь и ипотека: что будет, если супруги развелись

Любовь и ипотека: что будет, если супруги развелись

1 час назад
На Московский автосалон приедет "Кортеж"

На Московский автосалон приедет "Кортеж"

1 час назад
Путин впервые наградил россиян "За наставничество"

Путин впервые наградил россиян "За наставничество"

1 час назад
Вести.net: хакеры создали вирус со встроенным антивирусом

Вести.net: хакеры создали вирус со встроенным антивирусом

1 час назад
Лавров: РФ надеется, что коалиция перестанет выгораживать террористов в Восточной Гуте

Лавров: РФ надеется, что коалиция перестанет выгораживать террористов в Восточной Гуте

2 часа назад
Google: Android теперь такой же безопасный, как iOS

Google: Android теперь такой же безопасный, как iOS

2 часа назад
Гибель мигранта привела к беспорядкам в Мадриде

Гибель мигранта привела к беспорядкам в Мадриде

2 часа назад
Сотрудники Apple рассказали, почему Siri такая "глупая"

Сотрудники Apple рассказали, почему Siri такая "глупая"

2 часа назад
The Telegraph: яд для Скрипаля привезла его дочь в чемодане

The Telegraph: яд для Скрипаля привезла его дочь в чемодане

5 часов назад
Экс-глава ГРУ: российская разведка никогда не занималась гнусными глупостями

Экс-глава ГРУ: российская разведка никогда не занималась гнусными глупостями

7 часов назад
Политический кризис в Словакии: куда приведет страну череда отставок?

Политический кризис в Словакии: куда приведет страну череда отставок?

9 часов назад
Саудиты готовы к ядерной гонке с Ираном

Саудиты готовы к ядерной гонке с Ираном

9 часов назад
Сын Дональда Трампа разводится

Сын Дональда Трампа разводится

10 часов назад
Футбольный ЦСКА переупрямил французский "Лион" в Лиге Европы

Футбольный ЦСКА переупрямил французский "Лион" в Лиге Европы

10 часов назад
Житель Казани брызнул газом в лицо отказавшемуся его пропустить водителю скорой

Житель Казани брызнул газом в лицо отказавшемуся его пропустить водителю скорой

11 часов назад
США угрожают России новыми санкциями

США угрожают России новыми санкциями

11 часов назад
Лига Европы: произошли столкновения фанатов ЦСКА и "Лиона"

Лига Европы: произошли столкновения фанатов ЦСКА и "Лиона"

12 часов назад
Он мог обаять любого: Москва простилась с Олегом Табаковым

Он мог обаять любого: Москва простилась с Олегом Табаковым

14 часов назад
Евгения Медведева: не переживайте, я никуда не уеду

Евгения Медведева: не переживайте, я никуда не уеду

14 часов назад
Языкам героев "Игры престолов" и клингонскому начали бесплатно обучать онлайн

Языкам героев "Игры престолов" и клингонскому начали бесплатно обучать онлайн

15 часов назад
Honda хочет обновить рекорд скорости для газонокосилок

Honda хочет обновить рекорд скорости для газонокосилок

15 часов назад
Муж-ювелир оказался садистом: фотомодель рассказала о побеге из золотой клетки

Муж-ювелир оказался садистом: фотомодель рассказала о побеге из золотой клетки

17 часов назад
Audi убьет одну из своих самых экстремальных моделей

Audi убьет одну из своих самых экстремальных моделей

17 часов назад
Microsoft выпустит Windows с искусственным интеллектом

Microsoft выпустит Windows с искусственным интеллектом

17 часов назад
Нейролептики перед уроками: врачи выяснили, чем угостились ученики питерской школы

Нейролептики перед уроками: врачи выяснили, чем угостились ученики питерской школы

17 часов назад
Тимур Кизяков в гостях у Эрнеста Мацкявичуса

Тимур Кизяков в гостях у Эрнеста Мацкявичуса

17 часов назад
Во время дебатов Сурайкин попытался напасть на Шевченко

Во время дебатов Сурайкин попытался напасть на Шевченко

18 часов назад
Mercedes-Benz обновил свою самую большую и роскошную модель

Mercedes-Benz обновил свою самую большую и роскошную модель

18 часов назад
"Ми-ми-мишкам" исполняется три года

"Ми-ми-мишкам" исполняется три года

19 часов назад
В Тольятти стартовало производство лифтбека Lada Granta

В Тольятти стартовало производство лифтбека Lada Granta

19 часов назад
Какие улыбки заставляют людей нервничать

Какие улыбки заставляют людей нервничать

19 часов назад
Женщины лучше контролируют себя, но быстрее спиваются

Женщины лучше контролируют себя, но быстрее спиваются

20 часов назад
Космическая радиовспышка неизвестной природы побила все рекорды яркости

Космическая радиовспышка неизвестной природы побила все рекорды яркости

21 час назад
Третьи лица, низкая цена и плохое здоровье: как орудуют мошенники на рынке жилья

Третьи лица, низкая цена и плохое здоровье: как орудуют мошенники на рынке жилья

21 час назад
Российские мультфильмы покажут в китайских онлайн-кинотеатрах

Российские мультфильмы покажут в китайских онлайн-кинотеатрах

22 часа назад
YouTube-канал "Русские сериалы" получил золотую кнопку

YouTube-канал "Русские сериалы" получил золотую кнопку

22 часа назад
IX Международный фестиваль Мстислава Ростроповича: в Москву едут лучшие музыканты мира

IX Международный фестиваль Мстислава Ростроповича: в Москву едут лучшие музыканты мира

14.03.2018 16:38
Спасите ребенка: улыбка Аделии может угаснуть вместе с ее жизнью

Спасите ребенка: улыбка Аделии может угаснуть вместе с ее жизнью

13.03.2018 10:14