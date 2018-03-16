В Обнинске во время соревнований умер пловец

Трагедия случилась в бассейне города Обнинска, где проходили соревнования п плаванию. После заплыва на 50 метров брассом скоропостижно скончался 17-летний спортсмен Михаил Муходинов.

Михаил плохо почувствовал себя сразу после финиша. Это заметили другие участники соревнований. Юноше помогли покинуть бассейн и отвели в медицинский кабинет, где ему были оказаны реанимационные мероприятия. Но спасти пловца не удалось. Следственные органы возбудили уголовное дело по статье 109 УК РФ причинение смерти по неосторожности.

Ситуацию прокомментировал известный пловец, член сборной России Сергей Фесиков, тренировавший Михаила Муходинова. "Люди, которые только начинают жизнь, спортивную карьеру и свой долгий-долгий жизненный путь, в один момент уходят. Я был рад тому, что знаком с тобой, что тренировался вместе с тобой, что тренировал тебя! Ты был мужиком, бойцом, с характером и всегда улыбающимся парнем! Я запомню тебя навсегда именно таким! Мы всегда тебя будем помнить, и ты теперь навсегда в наших сердцах, брат! Упокой Господи твою душу!" — написал Фесиков на своей странице в социальной сети.