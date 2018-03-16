Лавров о главе Минобороны Британии: симпатичный, образования не хватает

Громкие заявления главы Минобороны Великобритании Гэвина Уильямсона в адрес России прокомментировал глава МИД РФ Сергей Лавров. Министр предположил, что британцу, возможно, не хватает образования.

"Симпатичный молодой человек, наверное, ему хочется войти в историю громкими заявлениями. Ну, может, образования не хватает", — сказал РИА Новости Сергей Лавров.

Резкое охлаждение отношений между двумя странами произошло после отравления в английском Солсбери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Великобритания обвинила Россию в причастности к инциденту и объявила о высылке дипломатов и замораживании всех двусторонних контактов на высоком уровне. При этом никаких доказательств предоставлено не было, и подробности расследования британские власти не раскрывают. В России же категорически отвергают подобные обвинения в свой адрес и уже пообещали принять ответные меры.

В ответ министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон выступил с откровенно грубым заявлением.

"То, что сделала Россия в Солсбери, возмутительно и ужасно. Мы уже приняли ответные меры. По большому счету, России просто нужно уйти и заткнуться", — заявил Гэвин Уильямсон.

"А что еще может сказать министр обороны страны, которая скрывает обстоятельства применения на своей территории химических отравляющих веществ и не желает передавать имеющуюся информацию, как того требует Конвенция по запрещению химического оружия? Лондону есть что скрывать. Партнеры нервничают", — прокомментировала этот антироссийский выпад официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В Минобороны России заявление руководителя британского военного ведомства сочли откровенно хамским.

"Все это лишь подтверждает не только ничтожность всех обвинений Лондона в адрес России, которые мы слышим последние несколько лет, но и полное ничтожество самих обвинителей", — заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.