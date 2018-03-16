Путин поручил заняться демографией и налогами

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Послание Федеральному Собранию 54 минуты назад
Путин поручил заняться демографией и налогамиЧитайте нас в Telegram
Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам Послания Федеральному Собранию, с которым он выступил 1 марта 2018 года. Документ опубликован на сайте Кремля.
До 15 апреля администрации президента поручено подготовить проект указа, определяющего национальные цели развития страны до 2024 года. В число приоритетных задач на эти годы вошли рост населения, повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет к 2024 году и до 80 лет к 2030 году, повышение уровня жизни граждан и рост их реальных доходов, улучшение жилищных условий, рост уровня пенсий выше инфляции и снижение уровня бедности вдвое, вхождение России в число пяти крупнейших экономик мира.
В отраслевом разрезе проект указа должен содержать национальные цели, целевые показатели и стратегические задачи по таким направлениям как здравоохранение, образование, демография, жилье и городская среда, международная кооперация и экспорт, производительность труда, малый бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы, безопасные и качественные дороги, экология, цифровая экономика.
Правительству России до 15 июля необходимо обеспечить внесение ряда изменений в законодательство. В частности, по уточнению параметров расчета налога на имущество физических лиц, по совершенствованию порядка определения кадастровой стоимости объектов недвижимости, по совершенствованию механизмов оказания социальной помощи населению.
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