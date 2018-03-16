Сборная России по футболу пожелала Кокорину скорейшего выздоровления

Нападающий сборной России Александр Кокорин получил тяжелую травму колена – разрыв крестообразной связки. Это повреждение не позволит Александру сыграть на чемпионате мира.

Сборная России на своем официальном твиттере пожелала Кокорину скорейшего выздоровления. " У Александра Кокорина выявлен разрыв крестообразных связок колена. Желаем Александру здоровья и скорейшего возвращения в строй!", — говорится в сообщении.

Травма Кокорина – большая потеря для сборной России, считает первый вице-президент РФС, прославленный футболист и тренер Никита Симонян. " Когда готовишь команду, думаешь обойтись без травм, а тут посыпались такие травмы. Сначала два центральных защитника, а теперь Кокорин… Пришла беда, как говорят. В лице Кокорина это большая потеря, учитывая то, что он в этом году в хорошем состоянии", — приводит Р-Спорт слава Никиты Симоняна.

Александр Кокорин стал третьим игроком сборной России, получившим разрыв крестообразной связки с начала года. Ранее на длительный срок выбыли защитники Георгий Джикия и Виктор Васин. В прошлом году похожую травму получил и был вынужден пропустить Кубок конфедераций полузащитник Роман Зобнин. Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец изложил Р-Спорт свою точку зрения на эпидемию травм среди футболистов сборной страны. " Потери в сборной не могут не беспокоить. Эпидемия травм в сборной России связана с неправильными занятиями: у футболистов большие нагрузки, идет форсирование подготовки. Думаю, это связано с матчами Лиги Европы и большой загруженностью наших игроков. Более того, в межсезонный период не был заложен фундамент, игровой тонус, поэтому происходит такое количество травм", — сказал Анатолий Бышовец.