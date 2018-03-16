В Центральном парке Красноярска подожгли комнаты смеха и страха

В Центральном парке имени Горького Красноярска в ночь на 16 марта тушили пожар. Там горели павильон восковых фигур, а также комнаты страха и смеха.

В результате пожара подсобное здание выгорело полностью, в развлекательном здании повреждено помещение выставки восковых фигур и часть кровли на общей площади 30 квадратных метров.

Пострадавших, к счастью, нет. Как сообщили в пресс-службе краевого ГУ МЧС, по предварительному заключению специалистов это мог быть поджог.

Местные СМИ, обсуждая ночное происшествие, пишут о том, что буквально накануне пожара арендатор Центрального парка Даниил Бриман провел встречу с прессой. Он пожаловался журналистам на давление со стороны властей, которые требуют освободить занимаемую им территорию.

Ранее врио губернатора Красноярского края Александр Усс объявил, что благоустройством территории парка может заняться одна из крупнейших промышленных компаний страны. Свою заинтересованность в проекте подтверждают и сами представители этой структуры.

В то же время на прямой линии с жителями Красноярска мэр города Сергей Еремин, комментируя ситуацию с парком, заявил, что он не удовлетворяет запросам современного города "в том состоянии, в котором сейчас находится".

Еремин так же сообщил, что в мэрии "ищут подходы» к арендатору", чтобы приступить к модернизации парка.

При этом, как пишет местный портал sibnovosti.ru, ранее врио губернатора Красноярского края Александр Усс сообщил, что благоустройством территории парка может заняться одна из крупнейших промышленных компаний страны.