Внезапно: Homo sapiens как минимум дважды скрещивался с денисовцами

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Антропология 1 час назад
Внезапно: Homo sapiens как минимум дважды скрещивался с денисовцамиЧитайте нас в Telegram
Homo sapiens скрещивался с денисовским человеком как минимум дважды. О таком результате сообщает научная статья, опубликованная в журнале Cell командой в главе с Шэрон Браунинг (Sharon Browning) из Вашингтонского университета в Сиэтле.
Денисовцы – это вид (или подвид) человека, названный в честь Денисовой пещеры на Алтае. Там были найдены каменные орудия, а также несколько зубов и фаланга пальца. Датировка останков показала, что им 30–35 тысяч лет. Орудия выглядели типично неандертальскими, но, впрочем, не отличались от творений "сапиенсов" слишком уж сильно.
В 2010 году благодаря ДНК, извлечённой из этих костей, был расшифрован геном денисовца. Анализ показал, что перед нами ветвь человечества, отделившаяся от неандертальцев, причём уже после того, как последние разошлись с Homo sapiens.
Учёные также выяснили, что денисовцы когда-то скрестились с нашим видом.
"То, что было уже известно, состоит в том, что индивиды Океании, особенно папуасы, имеют значительное количество денисовской крови, – говорит Браунинг. – В геномах современных папуасов содержится примерно 5% генов денисовцев".
В меньшей степени гены денисовского человека присутствуют у жителей Южной и Восточной Азии. Ранее считалось, что "сапиенсы" скрестились с денисовцами лишь один раз, а в Азию эти гены принесли мигранты из Океании.
Команда Браунинг усомнилась в этом. Учёные предприняли новое исследование, опираясь на данные масштабных проектов по изучению генома современного человека: UK10K, 1000 Genomes и Simons Genome Diversity Project. Авторы разработали собственный метод сравнения геномов, чтобы сопоставить ДНК наших современников с извлечённой из древних костей. Исследователи проанализировали гены более 5600 представителей населения Европы, Азии, Америки и Океании.
Обнаружилось, что контакты Homo sapiens с денисовцами не ограничились единственным скрещиванием. Любовная связь между представителями разных ветвей человечества внесла свой вклад в геном как минимум дважды.
Дело в том, что жители Океании и Восточной Азии унаследовали от денисовского человека разные фрагменты ДНК, что говорит о двух разных эпизодах скрещивания. Отличия от "папуасского" набора генов денисовцев особенно заметны у японцев, а также представителей народов хань и дай в Китае.
"Предполагается, что смешение с денисовцами произошло вскоре после того, как люди вышли из Африки около 50 тысяч лет назад, но мы не знаем, где это случилось", – говорит Браунинг.
Авторы предполагают, что предки жителей Океании могли скреститься с южной популяцией денисовцев, а предки жителей Восточной Азии – с северной.
Исследователи планируют изучить ещё больше геномов современных людей, включая коренных жителей Америки и Африки, чтобы составить более полную картину родственных связей современного человека.
Напомним, что "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) ранее писали о неизвестном виде человека, обнаруженном среди предков денисовцев, о возможных следах этих людей на острове Сулавеси и о другом загадочном человеческом виде, отметившимся в ДНК жителей тихоокеанских островов.
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