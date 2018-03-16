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Отравление Скрипаля 10 минут назад

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16 марта 201812:35

Лондон использует Скрипаля для отвлечения внимания от Brexit и других проблем
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Великобритания использует ситуацию вокруг отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля для того, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем. Об этом заявил посол России в Великобритании Александр Яковенко в эфире телеканала "Россия 24". По его мнению, Великобритания находится в тяжелом положении в связи с Brexit, и это оказывает сильное влияние на правительство страны.

"Правительство пытается найти отвлекающие маневры для того, чтобы снять с себя напряжение, и такого рода агрессия и политическая провокация, которую пустили в русло России, очень нужна", — считает Яковенко.

Кроме того, по его словам, после выхода из Евросоюза Великобритания потеряет рычаги своего политического влияния, и "значение страны объективно будет падать". Поэтому для того, чтобы хоть как-то удержаться, "нужно найти свою роль в западном мире, прежде всего, может быть, с таким элементом опоры на безопасность".

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены в бессознательном состоянии в Солсбери 4 марта. В настоящее время они находятся в больнице в критическом состоянии. Премьер-министр Тереза Мэй обвинила в случившемся Россию. Из страны будут высланы 23 российских дипломата. Москва категорически отвергла свою причастность к инциденту, потребовала доказательств и анонсировала принятие ответных шагов.

Между тем издание The Telegraph сообщило, что вещество, которым был отравлен Скрипаль, было спрятано в чемодане его дочери. Якобы ядом пропитали предмет одежды или косметики перед тем, как Юлия Скрипаль вылетела в Лондон.

 

Тем временем, как сообщает РИА Новости, к странам, поддержавшим меры Великобритании в отношении России, присоединилась Австралия. В заявлении говорится, что премьер Малкольм Тернбулл присоединился "к осуждению возмутительного акта и выразил полную солидарность с Великобританией в реакции на нападение". Ранее Лондон поддержали Германия, Франция, США и другие страны.

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