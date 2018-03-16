В ООН сорвано выступление о нарушениях Украиной прав крымчан

Выступление на 37-й сессии Совета ООН по правам человека в Женеве, касающееся нарушения прав крымчан со стороны Украины, сорвано, передает РИА Новости.

Об этом заявил руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве республики Крым при президенте РФ Александр Молохов. По его словам, заседание, согласно официальной версии, отменено якобы в связи с забастовкой персонала.

"Выступление на площадке ООН сорвано. Не исключаю, что заседание могло быть отменено из-за позиции украинской делегации, стремившейся любым способом, в связи с анонсированием мною разоблачения преступлений Украины против Крыма на заседании совета по правам человека ООН в Женеве, сорвать указанное заседание", — сказал Молохов.

Он отметил, что "по информации от источника из профсоюза персонала сотрудников отделения ООН в Женеве, днем ранее сотрудники указанного профсоюза были замечены в одном из самых дорогих ресторанов Женевы с членами украинской делегации ".