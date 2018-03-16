Золотая лихорадка продолжается: жители Якутска прочесывают поля в поисках слитков

Золотая лихорадка продолжается: жители Якутска прочесывают поля в поисках слитковЧитайте нас в Telegram
Жители Якутска не оставляют надежд отыскать вывалившиеся из самолета драгоценные слитки, не обращая внимания на заявления компании-владельца о том, что весь потерянный груз был собран еще в четверг днем. Очевидец снял на видео людей, на своих двоих прочесывающих поле близ аэропорта, взлетная полоса которого днем ранее оказалась усыпана слитками.
"Золотоискатели до сих пор ходят и ищут. Золотая лихорадка продолжается! Эй, золото есть? Есть?! Поделись! Да, такое только у нас может быть", — резюмировал проезжавший мимо водитель.
На сделанных им кадрах видно троих мужчин, которые внимательно исследуют снег под ногами на предмет драгоценных находок. На помощь мм через поле спешит владелец серебристого джипа.
Судя по всему, кладоискатели не поверили словам главы московского представительства компании Kinross Gold Станислава Бородюка о том, что все выпавшие из Ан-12 слитки собраны и находятся под охраной в аэропорту Якутска.
Всего на борту самолета, у которого при взлете оторвалась створка грузового люка, находилось около 9 тонн слитков сплава Доре. Эксперты предварительно оценили их стоимость в 122,6 миллиона долларов, отметив, что эта цифра актуальна для слитков с 70-процентным содержанием серебра и 30-процентным содержанием золота.
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