Россия сократила вложения в американские гособлигации

Россия в январе 2018 года сократила объем вложений в ценные бумаги американского правительства до 96,9 миллиарда долларов со 102,2 миллиарда, сообщает ТАСС.

В итоге РФ опустилась с 15-го на 16-е место среди стран по инвестициям в американские облигации. На первом месте Китай, который хранит в этих активах 1,168 триллиона долларов, за ним идут Япония и Ирландия.