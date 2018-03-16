В Риге задержали недовольного маршем эсэсовцев

В Риге полиция задержала мужчину, протестовавшего против проведения шествия легионеров Ваффен-СС. Мужчина находился за ограждением, отделяющим площадь у памятника Свободы, к которому легионеры СС возлагают цветы, и выкрикивал фразу "Вы — фашисты". Задержанного сопроводили в полицейский автомобиль, передает РИА Новости.

В шествии, приуроченном к так называемому Дню легионера Ваффен-СС, приняли участие несколько сот человек, среди которых бывшие легионеры Ваффен-СС и депутаты латвийского сейма.

У памятника Свободы их встретила группа антифашистов с протестными плакатами на латышском, русском и английском зыках. Антифашисты выкрикивали фразы "Фашизм не пройдет" и "Позор".