Обрушение моста в Майами: погибли не менее шести человек

Число жертв обрушения моста в Майами возросло до шести человек. Еще девять человек получили травмы.

Мост обрушился накануне вечером. Он еще не был достроен. Его стоимость оценивалась в 14 миллионов долларов. Рухнувшую секцию весом 950 тонн установили на опоры лишь 10 марта. Строительство должно было завершиться в следующем году.

Мост строили для студентов Международного университета Флориды. Он должен был связать университет с кампусом. Сейчас студенты вынуждены добираться до вуза на специальных автобусах.

Как сообщает РИА Новости, университет сам принимал участие в проектировке моста. При строительстве использовали методы ускоренного возведения — при помощи модулей. Такая конструкция уменьшает риски для строителей, пешеходов и водителей, а также сводит к минимуму необходимость перекрывать трассу.

Между тем подрядчики, принимавшие участие в строительстве, раньше уже имели проблемы с обеспечением безопасности. Однажды конструкция моста упала на рабочего.