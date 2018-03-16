Многоэтажка в Сергиевом Посаде осталась без коммунального обслуживания

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ЖКХ 1 час назад
Многоэтажка в Сергиевом Посаде осталась без коммунального обслуживанияЧитайте нас в Telegram
Жители одной из многоэтажек подмосковного Сергиева Посада попали в коммунальную западню. Дом остался без управляющей компании, а значит и без обслуживания. Лифты отключены, мусор никто не убирает. Без перебоя появляются только квитанции в почтовых ящиках. Почему так получилось?
— Я если один раз поднялся на свой этаж — потом двое суток с температурой лежу, отлеживаюсь.
Лишний раз из своей квартиры Олег Иващенко не выходит: с его травмой позвоночника пешком на 10-й этаж не подняться. А лифты в подъезде не работают уже несколько дней. Семьи с детьми отказываются от прогулок: поднимать на верхние этажи коляски и санки молодым мамам не под силу.
— Берем снегокат, сколько он — килограмма три, наверное, — и в одной руке ребенок, в другой — снегокат. Так поднимаемся и спускаемся так же.
— С десятого этажа — вот, папу попросила, хорошо, что папа рядом работает, пришел, спустил ребенка.
Люди оказались в коммунальной западне. Управляющая компания, которая обслуживала дом, от своих обязанностей отказалась. На общем собрании жильцы выбрали другую контору — "Жилье", — а счет им выставляет третья организация — "Траст". При этом коммунальные услуги, по мнению людей, им не оказывает никто.
— Территория, как вы видите, не чистится, в выходные выходили жители и чистили самолично, лопатами, чтобы выехать отсюда. Единственное — у нас работает уборщица, одна на все три дома.
Компанию, которую выбрали жители, не утвердила Госжилинспекция: коммунальщики неправильно указали адрес дома в заявке. На оформление новой нужно время. В итоге многоэтажка оказалась без хозяина.
"Действующего механизма, который бы ответил на наш вопрос, что делать в этом случае, в Жилищном кодексе не имеется. Мы столкнулись фактически с ситуацией, когда завтра, например, человек застрянет в лифте и вытащить его будет некому. Ситуация была расценена как чрезвычайная", — говорит начальник управления коммунальной инфраструктуры Администрации Сергиево-Посадского муниципального района Александр Афанасьев.
В администрации города решили временно поставить на управление домом компанию "Траст" — она и стала выставлять людям счета. Но легче не стало. Лифтеры появились в доме одновременно с нашей съемочной группой и заявили, что прикасаться к подъемникам не имеют права: ведь заключить с ними договор на обслуживание просто некому.
"Они официально предупредили, что с первого февраля они с нами допсоглашение на этот дом расторгают. Официально мы не имеем права его обслуживать", — говорит главный инженер компании "ЛИФТСЕРВИС" Сергей Бутеров.
В самой компании "Траст" говорят, что собственники квартир могут отказаться от их услуг, проведя повторное собрание жильцов, но на смену компаний может уйти не один месяц.
"Поймите: сейчас, в зимний период, бросать дом нельзя. Мы его обслуживаем в убыток. Те затраты, которые мы производим, у нас не возмещаются в связи с тем, что жители не оплачивают", — говорит заместитель генерального директора УК "Траст СП" Олег Фролов.
Жители отказываются платить компании, которую не выбирали. В ближайшее время они обратятся за помощью в Жилинспекцию и уже написали заявление в прокуратуру. Тем временем лифты в доме каким-то чудом заработали буквально через час после отъезда съемочной группы.
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