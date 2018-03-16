Кремль прокомментировал "апокалиптические выражения" о новой холодной войне

В Кремле не склонны говорить о начале новой холодной войны между Россией и странами Запада после инцидента с отравлением экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Вряд ли здесь стоит употреблять такие, скажем так, апокалиптические выражения, тем более что, скажем так, рано или поздно британской стороне придется представить какие-то вразумительные доказательства", — объяснил РИА Новости представитель Кремля.

Пока подобных доказательств предоставлено не было, отметил Песков, и в Кремле очень удивлены поведением Великобритании.

"Мы, честно говоря, пока еще в международной практике не сталкивались с такой модальностью поведения на государственном уровне, когда выдвигаются в адрес страны, в данном случае нашей, очень серьезные обвинения с формулировкой "по всей видимости", "скорее всего" и так далее", — пояснил пресс-секретарь президента России.

Он подчеркнул, что это противоречит и международному праву, и здравому смыслу, передает ТАСС.

Экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия 4 марта были найдены в английском Солсбери в бессознательном состоянии. Предполагается, что они были отравлены неким нервно-паралитическим веществом. Великобритания обвинила в причастности к инциденту Россию и объявила о высылке дипломатов и замораживании всех двусторонних контактов на высоком уровне. А 15 лидеры Великобритании, Франции, Германии и США назвали инцидент в Солсбери нарушением суверенитета Великобритании со стороны России.

Россия категорически отрицает свою причастность к отравлению. МИД РФ накануне сообщил, что готовится ответная высылка британских дипломатов.