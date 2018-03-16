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Фильм "Путин" 29 минут назад

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16 марта 201813:50

Песков всем порекомендовал "Путина"
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков поздравил автора фильма "Путин" Андрея Кондрашова с серьезным успехом, передает "Интерфакс".

"Фильм прекрасный. На самом деле, я рекомендую всем, кто этого хочет, его посмотреть", — сказал он.

"Дело в том, вы знаете, что на протяжении последних 18 лет многие задают вопрос, "кто вы, мистер Путин?". По словам Пескова, и за границей, и в России было очень много попыток в последние годы снять кино про Путина". Однако "не всем это удавалось, а лишь единицам".

Песков отметил, что по понятным причинам до выборов фильм не может быть показан по телевидению, и поэтому лента была размещена в Интернете, "что тоже достаточно здорово, так как охват через Интернет ничуть не меньше, чем, например, эфирный охват".

Он рассказал, что создатели трудились над фильмом почти год. Отвечая на вопрос, смотрел ли фильм глава государства, Песков сказал: "Президент целиком пока не смотрел, но, скажем так, материал у него, и как будет время, я думаю, он тоже с удовольствием ознакомится". Вторая часть фильма Кондрашова "Путин" была накануне опубликована в аккаунтах его коллеги Дмитрия Киселева в соцсетях.

При этом Песков заявил, рассуждения о том, какая явка на президентских выборах будет достаточна, это "хлеб" политологов, однако в Кремле уверены, что чем больше граждан проголосует, тем лучше.

По словам пресс-секретаря президента РФ, Владимир Путин пока не планирует проводить какие-либо мероприятия или делать экстренные заявления до выборов.

"Пока не планируется. Будем надеяться, что ничего не потребует каких-то экстренных заявлений", — ответил Песков на просьбу уточнить, можно ли ожидать каких-то экстренных заявлений или мероприятий от президента до выборов, передает РИА Новости.

Выборы президента России пройдут 18 марта.

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