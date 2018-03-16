Тема:
Фильм "Путин" 29 минут назад
Песков всем порекомендовал "Путина"Читайте нас в Telegram
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков поздравил автора фильма "Путин" Андрея Кондрашова с серьезным успехом, передает "Интерфакс".
"Фильм прекрасный. На самом деле, я рекомендую всем, кто этого хочет, его посмотреть", — сказал он.
"Дело в том, вы знаете, что на протяжении последних 18 лет многие задают вопрос, "кто вы, мистер Путин?". По словам Пескова, и за границей, и в России было очень много попыток в последние годы снять кино про Путина". Однако "не всем это удавалось, а лишь единицам".
Песков отметил, что по понятным причинам до выборов фильм не может быть показан по телевидению, и поэтому лента была размещена в Интернете, "что тоже достаточно здорово, так как охват через Интернет ничуть не меньше, чем, например, эфирный охват".
Он рассказал, что создатели трудились над фильмом почти год. Отвечая на вопрос, смотрел ли фильм глава государства, Песков сказал: "Президент целиком пока не смотрел, но, скажем так, материал у него, и как будет время, я думаю, он тоже с удовольствием ознакомится". Вторая часть фильма Кондрашова "Путин" была накануне опубликована в аккаунтах его коллеги Дмитрия Киселева в соцсетях.
При этом Песков заявил, рассуждения о том, какая явка на президентских выборах будет достаточна, это "хлеб" политологов, однако в Кремле уверены, что чем больше граждан проголосует, тем лучше.
По словам пресс-секретаря президента РФ, Владимир Путин пока не планирует проводить какие-либо мероприятия или делать экстренные заявления до выборов.
"Пока не планируется. Будем надеяться, что ничего не потребует каких-то экстренных заявлений", — ответил Песков на просьбу уточнить, можно ли ожидать каких-то экстренных заявлений или мероприятий от президента до выборов, передает РИА Новости.
Выборы президента России пройдут 18 марта.
Ранее по теме
-
"Путин"-2: откровенный разговор о сокровенном21 час назад
-
Владимир Путин - о покушениях, пиве и первой машине1 сутки назад
-
Путин: будущее России рождается в спорах1 сутки назад
-
Сечин: Путин предпочел быть расстрелянным за преданность1 сутки назад
-
Путин рассказал, как утихомирил толпу в Дрездене1 сутки назад
-
Шредер: мы похожи, Путин рос в коммуналке с крысами, я - в бараке без электричества1 сутки назад
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Путин позвал россиян на выборы
- "Особо ценный агент MI6": кто мог отравить бывшего сотрудника ГРУ и его дочь
- Захарова ответила британскому министру на предложение "заткнуться"
- Табаков похоронен на Новодевичьем кладбище
- Савченко попала в черный список "Миротворца"
Самое читаемое
-
The Telegraph: яд для Скрипаля привезла его дочь в чемодане
- Муж-ювелир оказался садистом: фотомодель рассказала о своем побеге
- "Заткнулись на 20 лет". Жириновский напомнил Британии о двух ракетах
- Гарем полковника Захарченко делит его деньги и имущество
- Маньяк казнен через 34 года после вынесения приговора
Авто.Вести.Ru
-
Новый BMW X4: известны цены в России!
- На Московский автосалон приедет "Кортеж"
- Ford показал первое изображение возрожденного Bronco
- В России изменится дорожная разметка
- После визита Путина Крымский мост обещают сдать досрочно
Экономика
-
Орешкин: повышение пенсионного возраста обсуждается
- Криптовалюты накрыла волна продаж
- США: Китай должен сократить торговый профицит
- Торговая война сотрет выгоду от налоговой реформы
- Средний чек жителя России в феврале вырос на 1,3%
Недвижимость
-
Если застройщик - банкрот: что делать и куда обращаться
- Теплые полы: за и против
- Как не попасть с ДДУ: юридические хитрости
- Москвичи больше не вкладываются в квартиры
- Меняем московскую двушку на Исландию
Вести.Медицина
-
Кофе или чай: какой напиток полезнее для здоровья
- От каких болезней умирают россияне?
- Противоопухолевый препарат помог при аутизме
- Опасная профессия: стоматологи чаще других страдают редкой болезнью
- 5 продуктов, которые сделают вас счастливее
Вести в 20.00
-
Угрозы дипломатам и предложения заткнуться
- Москва простилась с Олегом Табаковым
- Савченко хотят лишить неприкосновенности
Москва 24
-
Собаки загрызли родственника Лозы, спасшего от псов незнакомую девушку
- Пьяный Михаил Ефремов обматерил зрителей прямо со сцены
- Участница конкурса красоты стала фигуранткой дела о торговле людьми
- Москвичку чуть не задавило тележками в супермаркете
- Семиклассница держит в страхе всю школу в Донском районе столицы
Вести.Hi-tech
-
Эффективные ИТ-услуги: от "умных рук" – к сервисной экосистеме
- У нового смартфона Huawei будет тройная камера
- В Instagram добавят видеозвонки
- Планы Apple раскрыты: осенью выпустят три "айфона"
- Light Phone 2 вернет свободу, отнятую смартфонами
Вести-Москва
-
Новая эстакада открывается на Симферопольском шоссе
- Из ювелирного салона вынесли драгоценностей на 50 миллионов
- "Зарядье" и "Лужники" - в числе лучших на архитектурном конкурсе в Каннах
- Москвичам расскажут, как правильно сдавать жилье болельщикам
- Выходные в городе
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
10 причин сказать спасибо Стивену Хокингу
- 5 важных апдейтов, которые реально нужны PUBG
- Трампу хотят показать новое видео - про красоту в играх
- Google и Facebook запрещают рекламу криптовалют
- В какой игре появится Геральт? Самые популярные гипотезы
Наука
-
Какие улыбки заставляют людей нервничать
- Курение приводит к нарушению и даже потере слуха
- Космическая радиовспышка неизвестной природы побила все рекорды яркости
Фильм Про
-
Топ-100 лучших триллеров в истории
- Мультфильм от ученика Миядзаки: в прокате - "Мэри и ведьмин цветок"
- Главные кинопремьеры марта
- Лучшие фэнтези-фильмы
- Лучшие приключенческие фильмы
- Лучшие комедии 18+
Телеканал "Россия"
-
Бывшие возлюбленные Александра Серова встретились лицом к лицу
- Тайный покровитель Виталины делает сенсационное признание
- Карина Мишулина не смогла засудить Тимура Еремеева
- Любовный приворот: тайна смерти актера Алексея Петренко
Телеканал "Культура"
-
Подарок всем женщинам страны
- Продано! Цена "Шести портретов" Энди Уорхола - 31 миллион долларов
- 80 лет со дня рождения Рудольфа Нуриева
- У актрисы Фрэнсис Макдорманд пытались украсть "Оскар"