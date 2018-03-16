Выходные в городе: гастрономическое путешествие, краски Востока и ирландские танцы

Фестиваль ирландской культуры, все еще открытые из-за мороза столичные катки, а также спортивное ориентирование, гонка ГТО и вкуснейшая еда: как с пользой и наслаждением провести эти выходные?

Конечно, назвать предстоящие выходные весенними очень трудно — зато благодаря задержавшимся морозам продлен сезон всех катков Мосгорпарка. Можно этим воспользоваться и еще немного покататься на коньках.

Это не единственный способ активно провести выходные на свежем воздухе. В "Сокольниках" 17 марта состоится гонка ГТО: трасса в пять километров с интересными препятствиями. А в воскресенье берите с собой компас и приходите в усадьбу "Воронцово" на открытые старты по спортивному ориентированию.

После таких физических нагрузок захочется подкрепиться. Вкусно и полезно поесть можно будет по всей Москве: завтра открывается ярмарочный фестиваль "Мос/Еда!" Полторы тысячи площадок с угощениями из разных уголков нашей страны: сыры из Кабардино-Балкарии, икра с Камчатки, сладости из Удмуртии, фрукты из Краснодара. На ярмарках будут проводить конкурсы и игры. Приходите вместе с детьми.

А на Старом Арбате в эти выходные вы сможете не только вдоволь наесться ароматным пловом и лепешками, приготовленными по старинному рецепту, но и купить много колоритных вещей. Сейчас там проходят Дни Навруза: яркие скатерти, ковры, посуда и национальная одежда, сшитая вручную по древним технологиям.

В эти выходные можно окунуться и в культуру Ирландии. Завтра не пропустите фестиваль традиционных напитков: элей, стаутов и сидров. А вечером приходите на грандиозное танцевальное ирландское шоу, концерт фолк-групп и выступление оркестра волынщиков.

Хотите увидеть действительно нечто необычное? Тогда вам на выставку "Невозможное неизбежно". Здесь, кажется, рушатся все границы между фантастикой и реальностью. Вот они, изобретения, которые в скором времени изменят весь мир: сад, выращенный без солнца и почвы, кружка, превращающая воду в яблочный сок, и предсказатель будущего. И исторические прототипы современных технологий: электромобиль Николая II и советский видеотелефон — предшественник "Скайпа".

И, конечно, не пропустите грандиозное мотофристайл-шоу в "Олимпийском". На три дня там соберутся самые смелые байкеры и покажут свои самые опасные трюки — они вам запомнятся надолго.