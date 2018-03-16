"Зарядье" и "Лужники" вошли в пятерку лучших на архитектурном конкурсе в Каннах

Парк "Зарядье" и не менее масштабный проект "Лужники" получили высокую оценку в Каннах. В борьбе за престижную премию в сфере строительства и архитектуры они вошли в пятерку лучших. На суд международных экспертов были представлены десятки уникальных инновационных объектов из разных стран мира. Как распределились места?

Вот он, самый главный момент, кульминация этого значимого для мирового бизнеса представительного масштабного форума. Сейчас жюри огласит свой вердикт. Несколько номинаций, ждем результаты, болеем за наших: "Лужники" и парк "Зарядье", Москва.

Сейчас назовут победителя в одной из номинаций, внимание к которой — совершенно особое. Лучший проект урбанистической регенерации — вот такое сложное научное название. По сути, самая инновационная, масштабная, но при этом абсолютно органичная площадка, превратившаяся, ни больше, ни меньше, в проект века.

— Порта-Нуова!

Прямо в Милане вырос — не город-сад, конечно, а большой урбанистический проект. Инновационные решения — и количественная составляющая итальянской делегации, что едва уместилась в пределах своего итальянского стенда, дружно проголосовав за свое и буквально потеснив с пьедестала абсолютного фаворита — московский парк "Зарядье". Одна делегация сменяет другую — эксперты с мировыми именами, которым по настоящему стало интересно.

"В больших городах всегда есть необходимость в парках и общественных пространствах. Они должны быть интегрированы в важные для жителей места, например, в достопримечательности", — рассказал директор компании по строительному проектированию и планировке территорий Крис Бойделл (Лондон).

"Уверен, что город должен быть интересным с точки зрения архитектуры, туризма и бизнеса", — говорит архитектор Дэвид Хотуа (Бельгия).

В какой еще стране мира прямо в сердце столицы, где каждый метр — золотой, строят не торговый центр, не элитный жилой комплекс, а парк — инновационный, с технической стороны просто невероятный.

"У нас в финале по номинациям два проекта в этом году, что, кстати, первый раз вообще за время проведения МИПИНа, два российских проекта в финалах номинаций присутствуют. Так совпало, что в 2017 году были введены и "Лужники", и "Зарядье", очень, конечно, заметные проекты", — рассказал главный архитектор г. Москвы Сергей Кузнецов.

В четверке сильнейших — "Зарядье" и "Лужники", воссозданный, отстроенный заново по новейшим технологиям стадион. Он в другой номинации — лучший восстановленный объект.

"Совершенно справедливо, что в последнее время Москву постоянно повышают во всех международных рейтингах, и Москва как витрина Российской Федерации, как, наверно, один из основных ее брендов, прежде всего является притягательным элементом для инвестиций, для компаний", — говорит руководитель Департамента внешнеэкономических и международных связей г. Москвы Сергей Черёмин.

Интрига до последнего момента, когда жюри открывает конверт, словно это не глобальный бизнес-форум, а, например, Каннский кинофестиваль — его ведь и проводят именно здесь, во Дворце фестивалей. И эта профессиональная бизнес-элита, так привычная к лучшему, инновационному, кажется, открывает наш город заново. Узнавая, смакуя детали, а может быть, даже чуть завидуя тем перспективам российской столицы, что так ясно просматриваются здесь, в солнечных бликах Лазурного побережья.