Момент серьезной аварии на канатной дороге в Грузии попал на видео

Не менее 10 человек получили травмы различной степени тяжести в результате аварии на канатной дороге в грузинском горнолыжном курорте Гудаури, произошедшей в пятницу, 16 марта.

Многочисленные очевидцы запечатлели подробности произошедшего на камеры мобильных телефонов.

На записях видно, что подвижные элементы канатной дороги причине начали перемещаться значительно быстрее положенного.

Часть лыжников была сброшена с кресел, остальные спрыгнули вниз самостоятельно, чтобы не оказаться в мешанине из металла, образовавшейся на повороте "канатки". Судя по кадрам, это удалось не всем – как минимум один отдыхающий оказался под грудой обломков.

Как сообщает РИА, туристам, оставшимся на высоте в своих креслах после остановки канатной дороги, пришлось дожидаться спасателей.

Отметим, что на минувшей неделе грузинские СМИ сообщали о перебоях в работе подъемника на курорте Гудаури. Так, в минувший понедельник, 12 марта, пресс-служба "Компании развития горных курортов" заявляла о выходе из строя системы электроснабжения, питавшей канатную дорогу.