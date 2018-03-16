Трофим рассказал, как после гастрольного чёса ушел петь на клиросе

Трофим рассказал, как после гастрольного чёса ушел петь на клиросеЧитайте нас в Telegram
Автор и исполнитель песен Сергей Трофимов, более известный как Трофим, стал гостем очередной программы "Судьба человека". В разговоре с Борисом Корчевниковым он рассказал о том, что сначала работал в ресторане, а потом колесил по стране с гастролями с гремевшими в те годы группами "Мираж", "Ласковый май" и с Жанной Агузаровой. Они давали по пять-шесть концертов в день.
Но однажды Трофим понял, что этим "гастрольным чесом" выхолащивает себя как музыкант. Сергей пришел в храм, чтобы понять, что такое православие. Он два года пел на клиросе и даже подумывал оставить мирскую жизнь.
Однако мирская жизнь его от себя не отпустила, хотя и не всегда была столь счастливой и успешной, как сейчас. Рос Сергей без отца и, повзрослев, пытался его найти. Только когда Трофим стал знаменит, отец нашел его сам. Правда, теплых отношений между ними так и не сложилось.
Не сразу счастливо сложилась и личная жизнь Сергея. С первой женой они поженились рано, а их дочь Аня родилась, когда певцу было всего 20.
Он признается, что совсем не был готов к рождению ребенка и не знал, как его воспитывать. С первой женой Натальей они то сходились, то расходились, в итоге брак все-таки распался.
Но произошло это уже после того, как Трофим познакомился со своей второй женой – Анастасией. Она, признается певец, влюбилась в него на концерте с первого взгляда. Он же, когда гитарист познакомил Трофима с девушкой, сначала не обратил на нее внимания.
Однако потом все-таки пригласил в ресторан, и только тогда понял, что она – его судьба.
Чем именно покорила Трофима Анастасия, о том, как в пять лет начал петь в хоровой капелле при Гнесинке, почему решил креститься в уже осознанном, взрослом возрасте и как искал отца через людей в погонах, певец рассказал в программе "Судьба человека с "Борисом Корчевниковым" на телеканале "Россия 1".
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