Аксенов назвал главное достижение "крымской весны" и наградил Захарченко

Глава республики Крым Сергей Аксенов отметил, что главным достижением "крымской весны", по итогам которой произошло воссоединение Крыма с Россией, стало сохранение мира и уважения. 16 марта в Крыму отмечается годовщина со дня общекрымского референдума.

"Самое главное, что мы сохранили мир, уважение друг к другу и, в первую очередь, к крымчанам разных национальностей, которые здесь живут, — цитирует Аксенова РИА Новости. — И вообще, в принципе, что не было крови во всем этом процессе".

Кроме того, Сергей Аксенов вручил высокие госнаграды главе самопровозглашенной Донецкой народной республики Александру Захарченко и главе Народного совета ДНР Денису Пушилину. Они награждены орденами "За верность долгу".

Делегация ДНР во главе Захарченко и Пушилиным прибыла в Крым для участия в торжествах. В ответном слове Захарченко поблагодарил руководство Крыма, сказав, что эта награда для всей ДНР.

В 2014 году за воссоединение Крыма с Россией на референдуме проголосовало абсолютное большинство местных жителей.