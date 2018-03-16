Лига чемпионов. Жребий свел "Реал" с "Ювентусом"

В штаб-квартире УЕФА состоялась жеребьевка четвертьфиналов Лиги чемпионов. Участники финального матча прошлого розыгрыша испанский "Реал" и итальянский "Ювентус" встретятся теперь на более ранней стадии.

Состав четвертьфинальных пар выглядит следующим образом. "Реал" (Испания) – "Ювентус" (Италия). "Севилья" (Испания) – "Бавария" (Германия), "Барселона" (Испания) – "Рома" (Италия), "Ливерпуль" (Англия) – "Манчестер Сити" (Англия).

Первые матчи состоятся 3-4 апреля, ответные 10-11 апреля. Финал запланирован на 26 мая в Киеве.