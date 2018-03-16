Минобр ответил на предложение депутатов отказаться от ЕГЭ

Система ЕГЭ укрепляет развитие образовательного пространства и дает возможность поступать в вузы на равных условиях – так в беседе с RT директор департамента информационной политики Министерства образования Андрей Емельянов прокомментировал инициативу об отмене Единого государственного экзамена.

В свою очередь, профессор МГИМО, председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, считает, что "проблема не в ЕГЭ, а в том, что все сводится к ЕГЭ". В совеем Telegram-канале он написал, что сам по себе единый госэкзамен не страшен "и даже в чем-то хорошо", но проверяет не все знания и способности. Помимо ЕГЭ нужны иные формы проверки знаний, подчеркнул Легойда. "И обязательно — собеседование при поступлении в вуз", — добавил он.

Ранее группа депутатов от ЛДПР внесла в Госдуму законопроект об отказе от ЕГЭ.