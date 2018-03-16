Стал известен режиссер нового фильма о Бонде

Режиссером 25-го фильма о Джеймсе Бонде станет Дэнни Бойл, снявший дилогию "На игле" и "Миллионера из трущоб". Сценарий картины пишет коллега Бойла по Trainspotting Джон Хордж, который также работал над фильмами "Пляж" и "Неглубокая могила". Агента 007 сыграет Дэниел Крейг, сообщает Gizmodo.

Съемки очерендой картины о приключениях Джеймса Бонда должны начаться в конце года. На экраны фильм выйдет 8 ноября 2019-го.

Ранее сообщалось, что Крейг зарекался впредь играть роль Бонда, однако потом передумал, признавшись, что делает это только из-за денег.