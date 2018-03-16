Музыкантов "Пикника" госпитализировали с тяжелыми травмами после ДТП

Музыканты группы "Пикник" попали в ДТП, госпитализированы трое участников коллектива, включая лидера.

Автобус с музыкантами попал в аварию во Владимирской области, запланированный концерт в Рязанской филармонии отменен, сообщила ТАСС директор филармонии Елена Буняшина.

Как рассказал агентству представитель группы Виктор Домбровский, у музыкантов "достаточно тяжелые травмы".