ЧП на канатке в Гудаури: пострадали граждане России, Швеции, Украины и Грузии

Два гражданина России пострадали в результате повреждения канатной дороги в грузинском Гудаури.

Об этом, как передает РИА Новости, сообщил министр здравоохранения Грузии Давид Сергеенко.

По его словам, восемь человек госпитализированы с различными травмами. Кроме двух россиян, среди них четыре гражданина Украины, один — Швеции и один – Грузии. Их состояние местные врачи оценивают, как не тяжелое. Один из пациентов уже выписан.

Сергеенко подчеркнул, что наиболее пострадал гражданин Украины, у которого открытый перелом руки и травма головы, а также беременная шведка, жалующаяся на боли в пояснице. Обоих пострадавших решено перевезти из местной клиники в Тбилиси.

Министерство экономики Грузии заявило, что власти страны полностью возместят пострадавшим из-за ЧП в Гудаури все расходы на лечение. Отмечается, что ведомство уже связалось с компанией-производителем канатной дороги для того, чтобы в Грузию направили экспертов для установления причин инцидента.

На место происшествия уже выехал первый вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Грузии Дмитрий Кумсишвили, который на месте ознакомится с ситуацией.

Министерство внутренних дел Грузии заявило, что по предварительным данным, инцидент произошел из-за аварийной остановки канатной дороги, после чего она стала двигаться в обратном направлении. При этом отдельные туристы стали спрыгивать с сидений вниз, в результате чего получили травмы.

МВД страны подчеркнуло, что сотрудники лыжной полиции МВД прибыли на место незамедлительно и вместе с представителями службы спасения оказали помощь пострадавшим, перевезя их в больницу. Ведется расследование случившегося.

Курорт Гудаури находится в Казбегском районе Грузии и пользуется популярностью среди любителей зимнего отдыха и экстремальных видов спорта из разных стран.

Это не первый случай аварии на канатной дороге в Грузии. 1 июня 1990 года на Мтацминдской канатной дороге, которая сегодня не работает, произошла авария, унесшая 19 жизней, 42 человека получили тяжелые увечья. Большинство из них были дети, в том числе учащиеся ахалцихской школы №5, приехавшие на экскурсию в Мтацминдский парк.