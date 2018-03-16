Космический зонд впервые обнаружил изменения на поверхности Цереры

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Изучение и отлов астероидов Солнечной системы 1 час назад
Космический зонд впервые обнаружил изменения на поверхности ЦерерыЧитайте нас в Telegram
Космический зонд Dawn обнаружил изменения в распределении льда по поверхности Цереры. Впервые перемены на этом небесном теле были прямо зафиксированы снимками с межпланетного аппарата. О достижении рассказано в научной статье, опубликованной в журнале Science Advances командой во главе с Андреа Рапони (Andrea Raponi) из Национального института астрофизики Италии.
Другая группа под руководством Филиппо Карроццо (Filippo Carrozzo) из того же научного центра обнаружила на Церере кристаллогидрат карбоната натрия. Этот минерал впервые обнаружен вне Земли, а кроме того, он тоже является свидетельством происходящих на Церере изменений. Эти результаты также опубликованы на страницах Science Advances.
У карликовой планеты Цереры есть все причины служить образцом постоянства. Она лишена атмосферы, жидкой воды и, разумеется, жизни. Значит, её поверхность не сглаживает тот неумолимый утюг эрозии, что на Земле стирает в прах горы. Церера слишком мала, чтобы иметь раскалённые недра, а вместе с ними – тектонику плит и действующие вулканы.
Она не является спутником планеты-гиганта, чтобы приливные силы разогревали её недра и вызывали извержения гейзеров, как это происходит на Энцеладе. Правда, когда-то на малой планете извергались криовулканы, но эта эпоха миновала.
И всё-таки в последние годы накапливались свидетельства, что на поверхности Цереры не всё неизменно. Например, наблюдения с Земли регистрируют странное поведение её спектра, которое можно интерпретировать как изменение загадочных ярких пятен. Однако до сих пор невозмутимое небесное тело не удавалось, что называется, схватить за руку.
Всё изменилось, когда зонд Dawn с помощью оптического и инфракрасного спектрометра VIR составил карту распределения льда на северном склоне кратера Джулинг (Juling), насчитывающего 20 километров в диаметре. Наблюдения, проведённые с апреля по октябрь 2016 года, показали, что количество льда увеличивается. Общая площадь, занятая льдом, возросла за это время ни много ни мало на два квадратных километра.
"Это первое прямое наблюдение изменений на поверхности Цереры", – утверждает Рапони.
Специалисты полагают, что это сезонные изменения. Недра Цереры очень богаты водяным льдом. Малая планета приближается к Солнцу, и из нагретого солнечными лучами грунта выделяется водяной пар. Столкнувшись с холодом открытого космоса, он конденсируется в лёд на стене кратера. Не исключено также, что потепление вызывает оползни, которые обнажают "месторождения" льда.
О переменчивости Цереры говорит и результат группы Карроццо, опирающийся на данные того же прибора на борту Dawn.
Предыдущие исследования показали, что на поверхности небесного тела встречаются карбонаты магния, кальция и натрия. Команда Карроццо обнаружила 12 участков площадью в несколько квадратных километров, богатых карбонатом натрия (Na2CO3). Авторы подробно исследовали несколько таких участков, в том числе и склоны горы Ахуна, которая предположительно является потухшим криовулканом.
К своему удивлению, исследователи обнаружили там кристаллогидрат упомянутого вещества (Na2CO3·H2O). Это первый случай, когда гидратированный карбонат натрия обнаруживается вне Земли. Но важно не только это. В физических условиях, существующих на поверхности малой планеты, подобное соединение постепенно теряет воду. Полное "обезвоживание" должно наступить через несколько миллионов лет, а ведь Церере несколько миллиардов.
"Это означает, что участки, богатые гидратированными карбонатами, обнажились из-за недавней активности на поверхности", – объясняет Карроццо.
Напомним, что "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) неоднократно писали о карликовой планете, названной в честь богини плодородия. Например, мы рассказывали об органических веществах на её поверхности и объясняли, почему они не могли быть занесены метеоритами. А поскольку зонд Dawn останется у Цереры навсегда, нас наверняка ждёт ещё немало интересных открытий.
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