Старушки устроили молебен на суде над Грозовским

Группа старушек, которые являются сторонницами священника Глеба Грозовского, устроила коллективный молебен в холле Ленинградского областного суда.

Сегодня суд рассматривает апелляционную жалобу на приговор. Слушание проходит в закрытом режиме, в здании запрещена фото- и видеосъемка.

Как сообщает РИА Новости, некоторые старушки держали в руках иконы. Во время пения молящиеся делали земные поклоны. "Спаси, Господи и помилуй раба Божьего Глеба и утверди его невиновность", — пели они. Судебные приставы несколько раз просили прекратить коллективное пение. Одну из женщин пристав предупреждал о возможности привлечения ее к административной ответственности за неисполнение законных требований.

После окончания заседания адвокат Михаил Уткин сообщил, что заседание отложено на 13 апреля в связи с необходимостью уведомить сторону потерпевших.

17 января суд признал Грозовского виновным в надругательствах над тремя девочками. Его приговорили к 14 годам строгого режима. Сам священник свою вину не признал. Ранее он скрывался от следствия в Израиле и пытался получить там гражданство. Только осенью 2016 года был экстрадирован. РПЦ отстранила Грозовского от служения.