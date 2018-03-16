Медведев превратил 19 городов в ТОРы

Статус территории опережающего развития (ТОР) присвоен еще 19 городам, сообщил сегодня премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Выступая на совещании по экономическим вопросам, глава правительства подчеркнул, что теперь губернаторы должны обеспечить созданные в их регионах территории опережающего развития "живыми" инвестиционными проектами.

Новый статус получили города Онега, Канаш, Пикалево, Гаврилов Ям, Заринск, Сердобск, Долматова, Саянск, Черемхово, Ефремов, Новоалтайск, Павловск, Донецк, Зверево, Губкин и Новокузнецк, поселки Угловка (Новгородская область), Линево (Новосибирская область).

Дмитрий Медведев также отметил, что подобные инструменты развития будут и дальше носить точечный немассовый характер, так как других способов активизировать деловую жизнь в этих территориях нет, передает РИА Новости.