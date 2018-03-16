Путин анонсировал новое издание "майских указов"

На встрече с работниками сферы здравоохранения президент России Владимир Путин заявил, что подготовка нового издания президентских указов 2012 года началась, в них должны быть учтены новые ориентиры, передает телеканал "Россия 24".

Президент утвердил перечень поручений по реализации Послания Федеральному Собранию. С документом можно ознакомиться на сайте Кремля.

По сути, он разделен на две части: это предписания президентской администрации и правительству. Главная задача — сформировать планы по развитию страны до 2024 года. Эти планы предполагают увеличение продолжительности жизни, рост реальных доходов населения и повышение уровня жизни, а также развитие бизнеса, жилищного строительства и сельского хозяйства. В целом же президент требует обеспечить такой экономический рост, чтобы страна вошла в число пяти крупнейших экономик мира.

Все эти положения предполагают отказ от ручного управления, констатировал помощник президента Андрей Белоусов. Комментируя документ, он отметил, что средств на поставленные задачи в бюджете хватит.

В то же время он заявил, что расходы на оборону будут снижены, но на медицину и развитие инфраструктуры — повысятся. Белоусов также заметил, что майские указы президента в целом выполнены.

При этом, отвечая на вопрос, будут ли учтены при подготовке нового указа президента, определяющего национальные цели развития РФ до 2024 года, ошибки в реализации "майских указов", он сказал: "Я бы не стал называть это ошибками".

Как отметил Белоусов, "мы действительно, за некоторыми издержками, скажем так, обеспечили выход заработной платы — соблюдение соответствующих пропорций заработной платы бюджетников в соответствующих отраслях". "Без этого невозможно было привлечь молодежь в образование, здравоохранение, социальную сферу и так далее", — добавил он. Кроме того, помощник президента отметил, что "мы решили в целом проблему переселения граждан из аварийного жилья (которые вошли в эту программу) на 1 января 2012 года".

Без этого мы бы сейчас имели аварийного жилья в два раза больше, по количеству людей это была бы реально очень большая проблема, с которой мы с трудом могли бы справиться. Сейчас у нас аварийное жилье, безусловно, остается — то жилье, которое сформировалось с 2012-2018 годы, но, его значительно меньше, чем могло бы быть", — сказал Белоусов.

Среди других важных результатов "майских указов" помощник президента назвал также создание многофункциональных центров.