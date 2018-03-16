Лига Европы. ЦСКА сыграет с "Арсеналом"

В штаб-квартире УЕФА прошла жеребьевка четвертьфинала Лиги Европы. Своего соперника узнал единственный представитель нашей страны московский ЦСКА.

Соперником ЦСКА станет лондонский "Арсенал". Первый матч пройдет в Лондоне 5 апреля. 12 апреля соперники встретятся в Москве. В последний раз "Арсенал" и ЦСКА играли между собой в 2006 году в групповом этапе Лиги чемпионов.

В остальных парах сыграют. "Лейпциг" (Германия) – "Марсель" (Франция), "Атлетико" Испания) – "Спортинг" (Португалия), "Лацио" (Италия) – "Ред Булл" (Австрия). Финал пройдет 16 мая в Лионе.