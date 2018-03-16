Порошенко поставили "крымский ультиматум"

Меджлис грозит устроить массовые протесты в Киеве, если власти Украины не сделают полуостров крымско-татарской национально-территориальной автономией. Об этом заявил один из лидеров организации, инициатор блокады Крыма Ленур Ислямов.

По словам Ислямова, промедление с принятием конституционной реформы — "очень большая ошибка" Порошенко. "У нас есть до 18 мая время. Осталось совсем чуть-чуть, — считает он. — Считайте, что весь народ ждет сейчас. До 18 мая мы ждем, и, поверьте, ни Чубаров, ни Джемилев уже не удержат народ от многих высказываний и от многих вещей, потому что народ как пружина, он держится достойно".

Как уточняет РИА Новости, речь идет о закреплении в украинской конституции статуса крымских татар, признании органов национального самоуправления и переформатировании Крыма в национально-территориальную автономию. Соответствующий законопроект вносил в Раду другой организатор продовольственной и энергетической блокады полуострова, депутат Мустафа Джемилев.

В свою очередь глава Крыма Сергей Аксенов считает, что киевские власти внутренне смирились с окончательной утратой Крыма. По его словам, никаких ограничений для посещения Крыма гражданами Украины нет.

16 марта Крым празднует четвертую годовщину воссоединения с Россией, за которое проголосовали на референдуме большинство жителей полуострова.