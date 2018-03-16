Вышедшие из комы: что помогает вернуться с того света

В студию программы "Прямой эфир" к Андрею Малахову пришли люди, которые столкнулись со страшной ситуацией: их близкие впали в кому. Все они надеются на чудо и примеры некоторых свидетельствуют о том, что чудо возможно.

Так, например, житель Нижегородской области Александр Примаков семь лет назад оказался в коме, но смог выбраться и начать новую жизнь. Вернулись в этот мир практически с того света спортсмены Дмитрий Бывальцев и Николай Акинжанов, которые провели в коме 21 день.

Их примеры вдохновляют тех, чьи близкие в прямом смысле находятся между жизнью и смертью. В чудо верят Светлана Дадьян из Ростова-на-Дону, чья дочь Надежда находится в коме уже семь лет, и Николай Товкаченко, чья жена Алеся Полянская впала в кому из-за невнимательности врачей во время родов.

Перед ними Алеся предупредила врачей об аллергии на определенные лекарства, и медики сказали, что эту информацию учли. Однако когда начались сами роды, дежурила другая бригада медиков. Они вкололи обезболивающее, после которого женщина впала в глубокую кому.

Через полгода, проведенных в больнице, женщину в коме отправили домой. Здесь за ней ухаживают мать и муж. Сложность заключается еще и в том, что Алеся – гражданка Украины, Николай – Белоруссии.

Однако раз в неделю он приезжает на Украину, чтобы побыть хоть немного с любимой женой.

Николай рассказывает о том, какое отчаяние чувствует порой из-за трагедии, произошедшей с его женой. Однако он продолжает верить, что все будет хорошо.

И это — несмотря на то, что врачи дают шанс лишь в один процент, что Алеся вернется к жизни.

Академик РАЕН Александр Бронштейн говорит, что если у Алеси и будет надежда на выздоровление, то на 90 процентов только потому, что верный муж будет рядом с ней.

Благодаря верности близкого человека – заботе своей матери, вышел из комы через семь лет и Александр Примаков.

Как не впасть в отчаяние и не поддаться на всеобщие призывы отказаться от борьбы за каждый новый день близкого человека, впавшего в кому, а также истории побед и возвращений из небытия, — в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия 1".