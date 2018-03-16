CNN: c русскими лучше быть повежливее - они скупили пол-Лондона

Истерия по поводу "русского следа" в деле отравления британского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери набирает обороты. На тротуаре у российского посольства в Лондоне обнаружена надпись-принт: "Приглашаем поужинать в российском посольстве — паста с полонием, спагетти с зарином, новичоколатте".

Однако телекомпания CNN предупреждает британцев, что с русскими лучше быть повежливее: они скупили пол-Лондона и не только!

Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный за шпионаж в пользу британских спецслужб, и его дочь Юлия подверглись нападению 4 марта в городе Солсбери. По предварительным данным, сильнейшее отравление вызвало нервно-паралитическое вещество из группы "Новичок". В настоящее время они находятся в больнице в критическом состоянии. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обвинила в этом Россию. Российская сторона категорически отвергла свою причастность к инциденту.