Путин хочет повысить зарплаты медикам и защитить их от нападений

Зарплата врачей должна увеличиваться по мере роста уровня заработных плат в регионах, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с работниками сферы здравоохранения.

В майских указах 2012 года, отметил он, говорилось, что врачи "должны получать ровно в два раза больше, чем в среднем по экономике в соответствующем регионе". Президент добавил, что сейчас в этой сфере есть движение.

Путин также заявил, что ответственность за нападения на медработников может быть ужесточена, передает ТАСС. Глава государства подчеркнул, что безопасность медиков должна быть обеспечена.

"Мы посмотрим, как будут работать на практике последние решения, если надо, будем ужесточать ответственность", — сказал он.

Коснулся президент и темы финансирования поликлиник и подготовки кадров. "Я просто боюсь, что эти деньги пойдут не на переоборудование, подготовку кадров, а в бесконечную стройку", — сказал он.

Путин напомнил, что на переоснащение детских поликлиник и отделений больниц ежегодно из федерального бюджета будут выделять дополнительно по 10 миллиардов рублей. Однако речи о строительстве новых поликлиник на эти деньги не шло, подчеркнул президент.

Хотя, по его словам, строительство в эту программу можно и добавить, но нужно "просто подумать, каким образом это организовать".

"Можно где-то построить заново, где-то совместить с имеющимися лечебными заведениями. Надо проработать этот вопрос, я в принципе не возражаю, но только очень аккуратно", — пояснил глава государства.

Он также заявил, что следует ускорить принятие проекта программы цифровизации в сфере здравоохранения, который подготовил Минздрав.