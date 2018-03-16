Россия протестует в связи с планами эксгумации останков красноармейцев в Польше

МИД РФ заявил протест послу Польши в связи с планами эксгумировать останки советских воинов, захороненных в городе Стараховице, в Свентокшиском воеводстве.

Как передает РИА Новости, об этом сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Отмечается, что послу Польши в Москве Влодзимежу Марчиняку заявлен протест, а послу России в Варшаве Сергею Андрееву поручено посетить министерство иностранных дел Польши и потребовать прекращения противоправных действий.

МИД РФ возмущен планами польских властей эксгумировать останки советских солдат и офицеров и перезахоронить их на военном кладбище в городе Кельце.

На Старой площади посчитали доводы Варшавы о том, что теперь погибшие советские воины будут ограждены от повторяющихся случаев вандализма, "поражающими своим цинизмом".

МИД России напомнил, что согласно двустороннему соглашению от 1994 года о захоронениях и местах памяти жертв войн и репрессий, перезахоронение останков предусматривается только в исключительных случаях.

Такой ситуации в Стараховице, по мнению российского министерства иностранных дел, не наблюдается.

"Никому не дозволено тревожить прах погибших воинов-освободителей. Призываем польские власти вернуться в русло цивилизованных подходов к чувствительной проблематике в военно-мемориальной области", — заявили в ведомстве.