В ДТП с музыкантами "Пикника" ранены семь человек

"Пикник" — на обочине. Музыканты рок-группы попали в аварию во Владимирской области. Семь человек пострадали. Они доставлены в травматологию больницы Гусь-Хрустального. Состояние здоровья музыкантов опасений не вызывает.

Столкновение микроавтобуса Volkswagen Multivan музыкантов и еще двух машин произошло на 50 километре автодороги Владимир — Тума, напоминает ТАСС. Это произошло 16 марта в 13 часов 10 минут. По предварительной причине, виновником столкновения стал водитель автомашины Honda. Он выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком КамАЗ и микроавтобусом Volkswagen. Семеро пострадавших – это водители Honda, микроавтобуса и пятеро музыкантов "Пикника". Все музыканты и директор группы Владимир Сафронов ехали в попавшем в аварию микроавтобусе, пояснил представитель группы Виктор Домбровский.

"Все живы и находятся в удовлетворительном состоянии в больнице", — сообщается на странице группы в соцсети "ВКонтакте".

ДТП не повлияло на заторы на трассе. Движение не затруднено.

Из-за ДТП музыканты "Пикника" отменили концерт в Рязани, намеченный на вечер, сообщила директор рязанской филармонии Елена Буняшина. Техническая группа выехала раньше, поэтому уже прибыла в Рязань.

Рок-группа "Пикник" основана в Ленинграде в 1978 году. Известность рок-музыканты получили с приходом в группу солиста и гитариста Эдмунда Шклярского в 1981 году. В состав группы входят ударник Леонид Кирнос, бас Марат Корчемный и Станислав Шклярский — клавишные.