Песков прокомментировал упоминания Путина в связи с отравлением Скрипаля

В Кремле сочли упоминание президента РФ Владимира Путина в связи с так называемым делом Скрипаля шокирующим дипломатическим проступком.

"Мы говорили на различных уровнях и в различных ситуациях, что Россия не имеет ничего общего с этой историей. Любые ссылки и упоминания нашего президента не что иное, как шокирующее и непростительное с точки зрения дипломатии поведение", — заявил "Интерфаксу" пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее телеканал Sky News процитировал главу британского внешнеполитического ведомства Бориса Джонсона, предположившего, что решение о применении нервно-паралитического вещества для отравления Скрипаля принимал лично президент России.

"Мы считаем, вероятнее всего, это было его (Путина) решение отдать распоряжение о применении вещества на улицах Великобритании, на улицах Европы, впервые со времен Второй мировой войны", — заявил Джонсон в ходе посещения музея "Бункер Британии" в Аксбридже.

За шпионаж в пользу Лондона экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль был осужден в России на 13 лет тюрьмы. Убежище в Британии он получил после обмена разведчиками между Россией и США в 2010 году, когда в РФ передали десять человек, включая Анну Чапман.

4 марта 2018 года Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены в торговом центре в Солсбери в бессознательном состоянии. Вину за отравление премьер-министр Великобритании Тереза Мэй возложила на Россию и объявила о высылке дипломатов и замораживании всех двусторонних контактов на высоком уровне. В России отвергают все обвинения и уже пообещали предпринять ответные шаги.