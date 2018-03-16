У фанатов Канье Уэста появится свой сайт знакомств

21-летний поклонник рэпера Канье Уэста Гарри Драй запускает сайт знакомств специально для поклонников творчества музыканта. Портал будет называться Yeezy.Dating, у него будет ряд платных и бесплатных функций, сообщает Hype Beast.

Юный программист утверждает, что проект близок к завершению, однако для запуска портала необходимы еще средства. Деньги на разработку сервиса американец собирает через сервер Crowdfunder.

По замыслу автора, его портал будет работать примерно так же, как и аналогичные сервисы для знакомств. Для подключения дополнительных функций пользователям нужно будет заплатить.

Уже известно, что поклонники Уэста смогут прикрепить к профилю свой любимый альбом рэпера.

У портала будет забавное ограничение: "Поклонникам Тейлор Свифт вход запрещен". В жизни рэпер и певица часто допускали колкие высказывания в адрес друг друга.