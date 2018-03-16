Турецкий Эрзурум будет бороться за Олимпиаду-2026

Турция намерена провести у себя зимние Олимпийские игры-2026 года. Местом проведения избран город Эрзурум. Его соперниками станут канадский Калгари и японский Саппоро.

Идею выдвинуть Эрзурум в качестве олимпийской столицы озвучил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. "В Эрзруме отличная спортивная инфраструктура. Мы будем смело подавать заявку на проведение зимних Олимпийских игр 2026 года", -приводит слова турецкого президента РИА Новости.

МОК выберет столицу Олимпиада-2026 на своей сессии, которая пройдет в Милане в июне 2019 года. Заявку города необходимо подать до 31 марта 2019 года. Помимо Эрзурума в число соискателей входят Калгари и Саппоро. Австрийский Инсбрук и швейцарский Сьон выбыли из числа претендентов из-за нежелания жителей городов проводить Игры.