"Я уже боюсь его": Путин заявил, что Рошаль ему "всю плешь проел"

Президент России Владимир Путин посетовал, что известный детский хирург, глава НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль проел ему "всю плешь" по поводу финансирования сферы здравоохранения, поскольку поднимает этот вопрос при каждой встрече.

Об этом, как передает РИА Новости, Путин рассказал на встрече с работниками сферы здравоохранения.

"Леонид Михайлович (Рошаль) поднял этот вопрос, правильно сделал. Он всегда его поднимает. Он уже всю плешь мне проел с этим финансированием. Как ни встречаемся — я уже боюсь его — он все время про финансирование", — пошутил глава государства.

Он подчеркнул, что граждане России должны иметь возможность пользоваться бесплатной медициной, как того требует Конституция страны.

При этом Путин отметил, что для этого необходим определенный набор инструментов и нужно развивать все экономические формы, в том числе государственно-частное партнерство в сфере медицины.