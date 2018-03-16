Применения химоружия в Восточной Гуте не было. Минобороны РФ уличило западные СМИ во лжи

Западные СМИ вчера объявили, будто сирийская армия использовала химическое оружие в пригороде Дамаска Восточной Гуте. Журналисты сообщали о десятках пострадавших. Однако, по мнению российского Министерства обороны, все эти заявления похожи на откровенную ложь.

Дело в том, что также вчера из этого района, а именно из населенного пункта Хаммурия, вышли более 11 тысяч беженцев. Их встречали российские специалисты Центра по примирению враждующих сторон и представители СМИ. Однако никто из мирных граждан даже не слышал об отравляющих веществах в Восточной Гуте, рассказал официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

Кроме того, генерал-майор обратил внимание на очень странное заявление Совета Евросоюза. Его, кстати, уже удалили. В документе говорилось о введении новых санкций против правительства Сирии из-за применения химического оружия. Правда, датировано сообщение 19 марта. В этот день министры иностранных дел ЕС только собираются обсуждать положение в Арабской Республике. Как проголосуют главы внешнеполитических ведомств, догадаться несложно, добавил Конашенков.

По данным российских военных провокация готовилась уже давно. В Восточную Гуту свезли детей, женщин и стариков из разных районов Сирии. Также в пригороде Дамаска уже замечены печально известные "белые каски" и съемочные группы.

Боевики планируют имитировать химическую атаку и обвинить в ней руководство Республики. Таким образом у коалиции под руководством США появится повод для ракетно-бомбового удара по правительственному кварталу Дамаска.

В Минобороны РФ напомнило, что там работают российские специалисты и полицейские. Поэтому вооруженные силы защитят своих военнослужащих. Даже если для этого нужно будет уничтожать авиацию коалиции.