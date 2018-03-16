Представитель РФ при ОЗХО: Россия больше Британии заинтересована в истине в деле Скрипаля

Посол РФ в Нидерландах и постоянный представитель России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Александр Шульгин в эфире программы "60 минут" заявил, что Россия в большей степени, чем Великобритания, заинтересована в установлении истины в деле об отравлении Сергея Скрипаля.

По словам Шульгина, Россия по-прежнему настаивает на решении вопроса путем двусторонних консультаций с Великобританией. "Наша страна надеется, что удастся выйти на диалог с Великобританией и прояснить ситуацию", — сказал он.

Юлия Скрипаль – гражданка России, и поэтому российское посольство не может оставаться в стороне. Наша страна направляла запрос, просила ознакомить с материалами следствия и образцами химического вещества. В ответ были одни отписки, практически отказ в содействии.

Осужденный в России за госизмену экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены в бессознательном состоянии в одном из торговых центров в английском Солсбери 4 марта. В настоящее время они находятся в больнице в критическом состоянии. По предварительным данным, сильнейшее отравление вызвало нервно-паралитическое вещество из группы "Новичок". Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обвинила Россию в случившемся.