Медведев призвал всех "выйти из интернета" и пойти голосовать

Выйти из интернета и пойти на избирательный участок. Это то, что, по мнению премьер-министра России Дмитрия Медведева, нужно сделать каждому россиянину 18 марта. Он напомнил, что в этот день пройдут выборы президента России. "Каждый голос влияет на будущее России", — подчеркнул Медведев.

"Мы все общаемся в соцсетях, делимся мыслями, спорим, даже ругаемся, ставим лайки, считая, что это повлияет на нашу жизнь и жизнь страны. Но 18 марта — это время выйти из интернета в реальную жизнь и сделать серьезный выбор, который определит наше будущее, будущее всей страны. Я обязательно приду голосовать. До встречи на избирательных участках!" – призвал российский премьер на своей страничке "ВКонтакте".

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На пост главы российского государства на мартовских выборах претендуют восемь человек. Это Сергей Бабурин от партии "Российский общенародный союз", выдвинутый КПРФ Павел Грудинин, Владимир Жириновский от ЛДПР, самовыдвиженец Владимир Путин, Ксения Собчак от "Гражданской инициативы", Максим Сурайкин от партии "Коммунисты России", Борис Титов – лидер Партия роста, Григорий Явлинский от партии "Яблоко" замкнет избирательный список выборного бюллетеня по алфавиту.

Ранее прийти на выборы россиян призвал президент России Владимир Путин.