Норвежцы Клебо и Фалла выиграли Кубок мира в лыжном спринте

В шведском Фалуне проходит заключительный этап Кубка мира по лыжному спорту. Стали обладатели малых хрустальных глобусов в спринте у женщин и мужчин.

Шведка Ханна Фальк выиграла заключительную гонку, опередив соотечественницу Юнну Сундберг и норвежку Марит Бьорген, занявших второе и третье места. Россиянки Наталья Матвеева, Юлия Белорукова и Наталья Непряева выбыли в четвертьфинале. В общем зачете победила норвежка Майкен Фалла, второе место у шведки Стины Нильссон, третье — у американки Софьи Колдуэлл.

У мужчин заключительный старт выиграл норвежец Йоханнес Клебо. Второе место у итальянца Федерико Пеллегрино, третьим был француз Люка Шанава. Александр Большунов завершил борьбу в полуфинале. Клебо стал победителем в общем зачете Кубка мира в спринте.