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16 марта 201816:52

Раз в 18 лет: март в средней полосе выдался солнечным и морозным

Global Look Press

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В выходные синоптическую ситуацию в Центральной России обусловит гребень скандинавского антициклона, благодаря чему ожидается преимущественно солнечная, сухая, но аномально морозная погода при температурном фоне на 10-12 градусов ниже климатической нормы, что случается в середине марта в средней полосе лишь 1 раз в 18 лет, сообщает Центр погоды ФОБОС.

В Москве в субботу облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью в мегаполисе -18…-20°, по области -18…-23°, днем в столице -8…-10°, в Подмосковье -7…-12°. Ветер северной четверти 2-7 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 749 мм рт. ст. В воскресенье солнца будет больше, ночные морозы ослабеют на 2-3 градуса, а днем воздух прогреется в городе до -4…-6°, по региону от -3 до -8°.

В Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, местами возможен небольшой снег. Температура воздуха ночью в городе на Неве -10…-12°, по области -7…-12°, на востоке до -12…-17, днем в Северной столице -2…-4°, в Ленинградской области 0…-5°, на востоке до -8. Ветер северо-западный 3-8 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 766 мм рт. ст.

На Русском Севере будет облачно, местами снег. Днем в Мурманске -3…-6°, Архангельске -9…-12°, в воскресенье -4…-7°, Нарьян-Маре -19…-22°.

В Поволжье облачно, небольшой снег. В Самаре, Саратове и Казани от -4 до -7°, в воскресенье около 0°.

На юге страны переменная облачность, преимущественно без осадков, в Крыму местами возможен небольшой дождь. В Симферополе +14…+17°, в воскресенье до +19…+22°, Краснодаре +10…+13°, в воскресенье до +16…+19°, Сочи +12…+15°, в воскресенье до +16…+19°.

В Уральском регионе облачно с прояснениями, кратковременный снег. В Екатеринбурге и Тюмени около 0°, в воскресенье с понижением до -3…-6°, Перми -5…-8°, в воскресенье до -8…-11°.

На юге Сибири переменная облачность, без существенных осадков. В Омске -1…+2°, Новосибирске 0…-3°, Красноярске +1…+4°.

В Прибайкалье облачно с прояснениями, местами небольшой снег. В Чите +2…+5°, Иркутске 0…-3°, Улан-Удэ 0…+3°.

На юге и востоке Дальнего Востока переменная облачность, местами небольшой снег на Камчатке, Курилах и Хабаровском крае. В Петропавловске-Камчатском -3…-6°, во Владивостоке 0…+3°, Южно-Сахалинске около 0°, Хабаровске 0…-3°.

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