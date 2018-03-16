"Оливковая ветвь" накрыла три четверти Африна

Турецкие военные заняли три четверти района Африн на севере Сирии в ходе операции "Оливковая ветвь". Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает "Интерфакс".

В минувшие вторник турецкие военные заявляли, что окружили центр Африна и заняли все стратегически важные точки в этом районе.

Операцию "Оливковая ветвь" против курдских группировок Турция начала 20 января.