Спартаковец Сергей Еременко сделал выбор в пользу сборной России

Полузащитник московского "Спартака" Сергей Еременко сделал выбор в пользу сборной России. 19-летний футболист решил отказаться от выступления за сборную Финляндии.

Сергей Еременко выступал за молодежные и юношеские сборную Финляндии. Но после перехода из "Базеля" в "Спартак" молодой футболист сделал выбор в пользу сборной России и не больше не будет выступать за финские команды. Сергей уже подал соответствующее заявление в ФИФА. Теперь Еременко не будет считаться легионером в российской премьер-лиге.

Сергей Еременко – младший сын советского, а затем финского футболиста Алексея Еременко. Два старших брата Сергея – Алексей и Роман выступали за сборную Финляндии. Бывший игрок "Сатурна" Алексей Еременко уже завершил карьеру, а известный по выступлениям за "Рубин" и ЦСКА Роман Еременко отбывает двухлетнюю дисквалификацию за употребление кокаина.