Памфилова рассказала, почему у неё лопнуло терпение

По меньшей мере, 10 российских регионов удостоятся повышенного внимания со стороны Центризбиркома в день выборов 18 марта.

Глава ЦИК Элла Памфилова объяснила свои слова тем, что в комиссию поступает множество обращений граждан, сигнализирующих о возможных нарушениях при проведении предвыборной агитации.

Памфилова назвала регионы, сигналы из которых, обращают на себя особое внимание. Это Московская и Челябинская области, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Чувашия и Мордовия, Кемеровская и Ростовская области, Ставропольский край и Республика Марий Эл.

В отдельных случаях жалобы поступали на использование административного ресурса местными властями, где-то граждане указывали на нарушения в СМИ при проведении предвыборной агитации.

"Будем особо наблюдать", — заверила всех Памфилова, выступая на заседании комиссии. По её словам в ЦИК за всё время поступило свыше 143 тысяч писем и звонков на горячую линию.