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Отравление Скрипаля 47 минут назад

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16 марта 201817:29

СКР возбудил дела о покушении на Скрипаль и убийстве Глушкова

EPA

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Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту покушения на убийство гражданки РФ Юлии Скрипаль в британском Солсбери и об убийстве в Лондоне бывшего топ-менеджера "Аэрофлота" Николая Глушкова, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

Расследование будет вестись в соответствии с российским законодательством и нормами международного права, отметила она. Петренко добавила, что следователи готовы к совместной работе с компетентными органами Великобритании.

Возбуждение уголовного дела, даже если преступление совершено за рубежом, дает Следкому правовые основания направлять запросы о предоставлении информации, проводит следственные мероприятия, в том числе, допросы и обыски, пояснил РИА Новости научный сотрудник Института государства и права РАН, адвокат Борис Башилов.

Осужденный за государственною измену бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены 4 марта в Солсбери нервно-паралитическим веществом. Оба сейчас находятся в больнице в критическом состоянии. Британия обвинила РФ в причастности к этому преступлению, Россия категорически это отрицает.

О смерти бывшего заместителя гендиректора "Аэрофлота" Николая Глушкова стало известно 13 марта. Он скончался в Лондоне от удушья.

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