ДТП с "Пикником": ближайший концерт отменен

Петербургская группа "Пикник", музыканты которой госпитализированы после ДТП во Владимирской области, еще не пересмотрела концертный график, пока отменен только концерт 16 марта в Рязани.

Об этом рассказал РИА Новости директор группы Владимир Сафронов.

16 марта в 12 часов 10 минут по московскому времени микроавтобус Volkswagen Multivan, в котором ехали вокалист Эдмунд Шклярский, барабанщик Леонид Кирнос, бас-гитарист Марат Корчемный, клавишник Станислав Шклярский и сам директор группы, попал в аварию на 50 километре автодороги Владимир — Тума.

Это произошло после того, как водитель Honda выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком КамАЗ и микроавтобусом Volkswagen. В результате ДТП пострадали семь человек – музыканты, а также водители Honda и Volkswagen. Все они были экстренно доставлены в Гусь-Хрустальную городскую больницу. По словам врачей, жизни пациентов ничего не угрожает.

Сафронов отметил, что остальные концерты пока никто не отменял, они планируются по графику, но все будет зависеть от самочувствия музыкантов.

Следующее выступление "Пикника" должно пройти в калининградском театре "Янтарь Холл" 25 марта.

Как сообщила ТАСС руководитель УМВД по Владимирской области Ирина Гавриченко, полиция начала проверку резонансной аварии.